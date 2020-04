IL CASO

ROMA A Parma torna la polemica sul bollino antifascista, la dichiarazione con cui ci si riconosce nei valori dell'antifascismo richiesta dal regolamento del Comune per chi chiede agevolazioni, contributi o patrocini all'amministrazione. Una norma che già in passato aveva fatto discutere e che è tornata alla ribalta perché era stata inserita anche tra i requisiti per poter chiedere i bonus spesa dai cittadini in difficoltà economica per l'emergenza sanitaria del coronavirus.

«Un errore», corregge il sindaco Federico Pizzarotti, ma è botta e risposta con la destra, a partire dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che definisce il gesto una «pagliacciata». A sollevare il caso i parlamentari emiliani di Fdi e la stessa leader Meloni che in un video ha accusato il primo cittadino di Parma di «ricatto» chiamando in causa il Viminale per un intervento sulla questione.

Pizzarotti interviene e chiarisce che a Parma i bonus spesa per l'emergenza coronavirus non saranno negati a nessuno, nemmeno a chi non si definisce antifascista. «In merito ai bonus spesa - scrive su Facebook - è stato erroneamente inserito parte di un regolamento che vale per la richiesta di sale civiche, patrocini e contributi per attività ed eventi. In questa parte c'è scritto che se professi xenofobia, razzismo e nazismo non puoi beneficiare di sale civiche, contributi o patrocini dal Comune di Parma. Da noi è così e rimarrà così. Ma non vale per i bonus spesa, si correggerà l'errore, grazie a chi lo ha fatto notare con gentilezza». Poi le frecciate a Fdi e Giorgia Meloni, «notori dispensatori di bufale».

B.L.

