LA PROPOSTA

TREVISO Il caso del bonus chiesto ed ottenuto dalla consigliera comunale e senatrice trevigiana Sonia Fregolent potrebbe essere la molla per redigere un codice etico. Un manuale di regole comportamentali destinato ai militanti della Lega. «Dalle questioni negative è giusto far nascere qualcosa di positivo. Il codice etico potrebbe essere proprio questo» attacca Alberto Stefani, commissario regionale della Lega. L'obiettivo ce l'ha chiaro in testa. «Saranno regole che marcano una linea chiara e trasparente per un partito che ha voglia di crescere». Come? Partendo da semplici considerazioni. «Basta ai comportamenti inopportuni, ai bonus chiesti e ottenuti (come quello di 240 euro attribuito dal comune di Sernaglia alla sentarice Fregolent per il figlio), ma basta anche alle polemiche sui giornali. I problemi vanno affrontati nelle sedi opportune, interne al partito». Stefani ci crede fermamente. Per lui i colleghi di partito non vanno esposti alla gogna mediatica. E il comportamento della senatrice Fregolent «non è illecito, ma inopportuno».

L'INCONTRO

I due si sono già incontrati a quattr'occhi. Cosa si siano detti resta un segreto. Stefani taglia corto: «La questione sarà analizzata nelle sedi opportune. Cercherò di comprendere cosa è successo, visto che non parliamo di un reato ma di una questione di inopportunità». Sanzioni? «Discuteremo il caso, con serenità, nel direttivo nazionale». Il tema etico è quanto Stefani ha maggiormente a cuore. «Sarebbe bello che la Lega fosse capofila di un progetto che ponga la trasparenza e l'opportunità al centro dell'agenda politica».

IL NUOVO GOVERNO

Dalla questione bonus alla formazione del nuovo governo, senza sottosegretari leghisti e con un solo ministro. Una partita giocata e persa a causa dell'inesperienza, secondo la velenosa critica mossagli da Gianantonio Da Re. Ma Stefani non ci sta: «I sottosegretari, così come le altre caselle del governo, dipendono da un risiko complesso. La polemica di una persona rispetto ad altre 99 fa rumore. Invece sono tutti gli altri 99 che lavorano, fanno politica attiva e portano a casa i risultati. Io non ho tempo per questioni sterili». Partecipare a questo governo è stato come voler giocare la partita e rifiutare di stare a bordo campo. «Se fossimo rimasti in panchina Arcuri sarebbe ancora al suo posto» rincalza Stefani. Che esibisce come cartina al tornasole la politica attiva di un partito che guarda avanti: «15 sindaci veneti passati al Carroccio negli ultimi tre mesi e una cinquantina di consiglieri comunali indica che stiamo crescendo, che affrontiamo le sfide del futuro e non ci voltiamo indietro». La presunta contrapposizione tra Zaia e Salvini, per lui salviniano di ferro, è anche quella una questione da liquidare con poche parole. «La Lega non è disunita, Salvini non è contro Zaia e Zaia non è contro Salvini». Tutto risplende, dunque, sotto il cielo leghista? «Qualsiasi questione sarà affrontata, discussa e valutata nelle sedi interne al partito», taglia corto Stefani.

Valeria Lipparini

