LE MISURE

ROMA Sconti immediati, pronta cassa, compresi tra il 10 e il 20%, per l'acquisto di cucine, divani, elettrodomestici, scarpe e vestiti pagati con carte e bancomat. Prendono quota, all'interno del decreto agosto, le misure che puntano all'incentivazione degli acquisti. Nel bonus consumi che il governo punta a introdurre nel provvedimento, oltre a bar e ristoranti, potrebbero quindi rientrare anche gli altri settori colpiti dall'emergenza sanitaria e rimasti finora privi di sostegni, come arredo, abbigliamento e calzature. La proposta è della sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani. Il meccanismo prevede di condizionare l'incentivo agli acquisti all'utilizzo di carte di credito e bancomat, ritenute utili per favorire la tracciabilità e la lotta al nero. La dote per finanziare gli interventi sarà di 2 miliardi. Come funzionerà il meccanismo? I cittadini dovranno iscriversi a una piattaforma informatica scaricando un Qr code e riceveranno uno sconto immediato al momento dell'acquisto: del 10% per l'arredo e del 20% per gli altri settori merceologici, con un tetto massimo di spesa. Saranno esclusi gli acquisti online. I commercianti saranno rimborsati dallo Stato con bonifico su conto corrente entro un mese. Il bonus varrà per i settori arredo (dalle cucine componibili ai divani), moda, calzature e pelletteria (uomo, donna e bambini) e per gli elettrodomestici. È ancora da definire se sui beni di arredamento acquistati possano valere anche le detrazioni fiscali già previste. Trova intanto conferma l'ipotesi di un rimborso del 20% del conto del ristorante se si paga con carta di credito o bancomat. La misura, su cui stanno lavorando i viceministri Laura Castelli e Stefano Buffagni, si applicherebbe alle spese sostenute da settembre a dicembre con un meccanismo di rimborso, con un tetto massimo, che potrebbe arrivare direttamente sul conto corrente o tramite apposita app. Non sarebbe previsto alcun limite di reddito per utilizzare il bonus. Il costo dell'intervento assorbirebbe circa un miliardo dei 3 che il governo intende destinare al sostegno dei consumi nei settori più colpiti.

LA TOSAP

Nel nuovo pacchetto di misure per bar e ristoranti, dovrebbe rientrare anche la proroga dell'esenzione della Tosap per tenere i tavolini all'aperto e un fondo di garanzia per gli affitti delle attività ancora in crisi. E sempre sul fronte ristorazione c'è anche la proposta della ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova, di un Fondo ad hoc dal valore di un miliardo per un bonus di circa 5.000 euro a fondo perduto diretto ai 180 mila esercizi pubblici di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari nazionali. Nel decreto, che il governo punta a licenziare entro questa settimana, il dossier più corposo riguarda il lavoro, che vale circa 10 miliardi. In particolare si studia la proroga selettiva delle 18 settimane di cassa integrazione e, in particolare, la scelta di introdurre il paletto del fatturato per accedere alla seconda tranche di 9 settimane, prevedendo un contributo addizionale del 9% per le imprese con perdite di ricavi fino al 20% e del 18% per chi non registra cali. Contributo non dovuto per chi ha subito perdite pari o superiori al 20%. In alternativa alla cig, il decreto dovrebbe prevedere un esonero contributivo, nel massimo di 4 mesi, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite. E, invece, per chi assume fino al 31 dicembre lavoratori a tempo indeterminato dovrebbe scattare l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di sei mesi a partire dall'assunzione. Ci sarà un rafforzamento della dote del Fondo nuove competenze di circa 500 milioni e arriverà una deroga alle norme sui contratti a termine che potranno essere rinnovati fino al 31 dicembre senza indicazioni di causali. Sul blocco dei licenziamenti resta la dialettica tra il ministero del Lavoro che punta ad estenderlo fino a fine anno e quello dell'Economia che pensa piuttosto ad una data intermedia come il 15 ottobre.

Michele Di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

