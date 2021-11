Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AFFONDOROMA La transizione energetica «è un tema ineludibile», ma deve avere i suoi tempi, il che significa obiettivi «ambiziosi, ma non velleitari». Proprio negli istanti finali di Cop26, mentre gran parte dell'Occidente invoca misure più incisive a favore della difesa dell'ambiente, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, non ha timori a chiedere più cautela nel processo verso la svolta green. «Va detto in maniera molto chiara...