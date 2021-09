Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTACCOROMA Il conforto per la «solida ripresa di cui l'industria è stata protagonista» non basta a far superare la preoccupazione per l'avanzata della variante Delta del Covid, e quindi per la sicurezza sanitaria. In discussione non è «lo straordinario passo avanti nel piano vaccinale» che va riconosciuto al presidente Draghi e al generale Figliuolo, per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenuto ieri all'assemblea di...