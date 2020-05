MILANO La politica «è molto concentrata sull'emergenza ma con zero visione e zero strategia su dove dobbiamo andare. Questo mi preoccupa molto». Il neopresidente di Confindustria, Carlo Bonomi, torna all'attacco degli «interventi a pioggia» che pensano solo «al dividendo elettorale». L'occupazione e la crescita non si creano per decreto, avverte, e lancia l'allarme sul rischio di perdere «da 700.000 fino a un milione di posti di lavoro». Per Bonomi è necessario liberare le «risorse pubbliche e private per far crescere il Paese». Il fisco deve essere «una leva di competitività e non solo uno strumento per il gettito». E poi ci sono le infrastrutture e le grandi opere che vanno «realizzate per rimettere in moto il Paese». Il Recovery Fund, il piano della commissione europea che prevede per l'Italia investimenti per circa 173 miliardi di euro, rappresenta una «speranza», secondo Bonomi, anche se non «bisogna illudersi perché questi fondi non arriveranno domani mattina. Ci sarà un percorso lungo e ci saranno tantissime contrattazioni da fare». Nelle pieghe della crisi, però, potrebbero nascondersi anche delle «grandi opportunità». Abbiamo davanti una «grande occasione per modernizzare veramente l'Italia. Sarei deluso se la sprecassimo». Un esempio è la «semplificazione che rendere il Paese più moderno e dinamico».

