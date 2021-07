Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOROMA Poco più di un mese fa lo aveva definito «il moltiplicatore di credibilità per l'Italia». Ieri il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ha definito il premier Mario Draghi uomo di «grande abilità e fermezza», una dote che ha portato all'avviso comune tra governo aziende e sindacati sullo sblocco dei licenziamenti per concretizzare di fatto il grande patto per l'Italia, quell'idea di partnership pubblico-privata...