«Bonisoli è un mio fan, sa tutte le battute Proporrò i nonni patrimonio dell'umanità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Basta, ora spengo il cellulare. Ho detto ai miei figli che non voglio saperne niente». Fresco di nomina nella commissione italiana per l'Unesco, Lino Banfi è stremato dalla bufera sollevata intorno al caso. «Non sono pentito di avere accettato, ma non voglio sentire tutte le stupidète che dice la gente».Banfi all'Unesco: com'è successo?«L'altroieri mi ha chiamato il portavoce di Bonisoli, dicendo che il ministro voleva parlarmi di questa nomina e che voleva sentire il mio parere. Ci siamo incontrati ieri: il ministro è un grande...