IL CASO

ROMA «Rivendico la mia massima determinazione nella lotta alla mafia». E' nel momento in cui Bonafede si autoassolve sulla vicenda delle scarcerazioni che tra i banchi dei deputati si avverte un brusio che rischia di far più rumore della querelle sorta con Di Matteo. Il ring è quello dell'aula della Camera e il magistrato non si può difendere quando il Guardasigilli spiega che quelle accuse di aver subito pressioni dai boss nella nomina alla direzione del Dap «sono campate in aria», che «non c'è stata nessuna interferenza diretta o indiretta» perché «ho seguito le mie valutazioni personali nella scelta» ricaduta su Basentini. Lo scontro tra i due, andato in onda domenica sera, proseguito poi a mezzo stampa e sulle chat dei parlamentari M5s, lascia sul campo l'immagine di una frattura tra poteri dello Stato che preoccupa le istituzioni. Ma è soprattutto la vicenda legata alla fuoriuscita dal carcere dei 376 capi mafiosi che rischia di mettere in pericolo il già fragile equilibrio del governo rosso-giallo. Il ministro annuncia che è «allo studio un decreto legge che permetterà ai giudici, alla luce del nuovo quadro sanitario, di rivalutare l'attuale persistenza dei presupposti per le scarcerazioni di detenuti di alta sicurezza e al regime di 41 bis».

LE POSIZIONI

Ma la mossa, che secondo il centrodestra «serve solo a spostare l'attenzione dal caso Di Matteo, lascia dubbi nei gruppi parlamentari della maggioranza. M5S è in continua fibrillazione, con l'ala ortodossa a partire dal presidente della Commissione Antimafia Morra - che incalza e chiede al suo ministro chiarimenti. Ma anche il Pd è agitato. La linea è «non ci infiliamo in una polemica assurda» e «rispettiamo la separazione dei poteri». Ma il Pd non comprende le oscillazioni del dicastero di via Arenula: prima osserva un big dem - promuove un provvedimento di scarcerazione, poi aggiusta il tiro con un decreto legge per impedire che ciò avvenga di nuovo e fare in modo che un magistrato non decida autonomamente senza avere i pareri della direzione nazionale antimafia e ora annuncia un altro dl. In questo modo però ecco il timore dei dem si crea un corto circuito tra esecutivo e potere giudiziario, si lede l'autonomia della magistratura. Tradotto: ok metterci una toppa (è allo studio la possibilità di utilizzare altre sistemazioni, strutture detentive ad hoc o spazi sanitari che non comportino più in ogni caso gli arresti domiciliari) ma non può fare come gli pare. «La verità è che c'è stata una evidente responsabilità del Dap che non ha garantito aggiornamenti costanti alle procure antimafia», osserva Mirabelli del Pd.

Per ora resta agli atti che Italia viva non presenterà alcuna mozione di sfiducia. «Noi siamo e saremo garantisti», dice Renzi ai suoi, «non ci facciamo strumentalizzare». Ma poi scandisce: «Non può essere il Coronavirus l'alibi per mandare a casa centinaia di persone condannate per omicidi orrendi». Tuttavia se il centrodestra dovesse presentare un documento contro la gestione del dicastero sulla politica carceraria e di tutto quello che non ha funzionato al ministero in questi anni, allora sarebbe difficile per Iv sottrarsi. Riflessioni che i big renziani approfondiranno nei prossimi giorni.

Perché per ora Lega e Fratelli vogliono andare fino in fondo e hanno già pronto il testo da depositare alla Camera (al Senato c'è un documento contro Gualtieri). Mentre FI mantiene la sua linea. Piuttosto gli azzurri puntano a far emergere le contraddizioni in M5s. «Siete voi che avete coccolato Di Matteo come un'icona», dice Costa. Ma la preoccupazione sulla tenuta della maggioranza e sulla possibilità che Bonafede possa essere in qualche modo commissariato si avverte anche tra i grillini. Perché come dice un big pentastellato «se cade Bonafede cade tutto» E quindi via i mal di pancia. Il fatto è che se per Bonafede «è un dibattito politico surreale», le altre forze politiche imputano al ministro proprio «una responsabilità politica» sulle scarcerazioni. «Ma come si chiede un ministro del Pd lui che è giustizialista fa uscire i boss dal carcere?».

Ieri sera del tema delle scarcerazioni ha discusso anche la Commissione Antimafia. Si è esaminato l'elenco del Dap e si è deciso di premere sul governo affinché si acceleri sulla riforma del 41 bis della legge sull'Ordinamento Penitenziario che disciplina i casi di esclusione della concessione dei benefici penitenziari per i condanni di determinati reati considerati di particolare pericolosità sociale.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA