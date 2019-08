Bombolette, nuove regole: «Stop vendita ai minorenni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROPOSTEROMA Divieto di acquisto per i minori di 18 anni, vendita solo nelle armerie, numero di identificazione sulle bombolette. I funzionari di Polizia rilanciano le proposte per una limitazione della vendita dello spray al peperoncino, un tema che l'Associazione solleva fin dal 2009. L'esito delle indagini di ieri ha infatti riportato al centro del dibattito un elemento che, dice il portavoce dell'Anfp Girolamo Lacquaniti, non deve essere sottovalutato: «Gli spray antiaggressione sono a tutti gli effetti un'arma».LE FINALITÀ...