Bombolette e arti marziali boom della difesa fai-da-te `

IL FENOMENOPiccolo per nasconderlo in borsa. Simile a una lacca, anche in colori sgargianti, per non destare sospetti. Pratico da usare. Efficace. E sempre più venduto. Sono numeri in costante crescita quelli del mercato italiano dello spray al peperoncino. Negli ultimi tempi, la media annua era di circa 30/40mila pezzi venduti. Quest'anno il dato è quasi raddoppiato. «In Italia vendiamo circa 50/60mila spray l'anno - dice Marc Busin, titolare di Defence Systems, società attiva in Italia dal 1998 e leader nella distribuzione di strumenti...