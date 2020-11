Se le bombole di ossigeno non si trovano nelle farmacie, la colpa a quanto pare è dei pazienti che non restituiscono quelle vuote. «Di fatto - spiega Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma - non esiste una carenza dell'ossigeno, ma dei contenitori. La disponibilità a livello produttivo c'è ed è ampia. Purtroppo - rimarca - molti pazienti trattengono le bombole vuote presso il proprio domicilio, nelle case di riposo e lì rimangono per periodi infiniti, senza che ci possa essere la tracciabilità».

Le difficoltà di reperire questo prodotto spesso salvavita per i malati di Covid sono note da tempo. «Ci siamo mossi segnalando le carenze evidenziate dalle nostre articolazioni regionali - aggiunge Tobia - qualche buona notizia è arrivata. Due giorni fa in Campania ulteriori 200 bombole sono state messe a disposizione per la distribuzione dalle aziende produttrici di ossigeno. Ma per i pazienti domiciliari rimane il problema della tracciabilità di queste bombole. In realtà - rimarca Tobia - in passato le farmacie avevano bombole di proprietà, potevano caricarle in autonomia presso il distributore e dispensarle ai pazienti che presentavano la ricetta medica. Qualche anno fa, è cambiata la normativa europea e per questioni di sicurezza non lo possono più fare. Come Federfarma - assicura - stiamo sollecitando le farmacie perché invitino i cittadini a consegnare i contenitori».

