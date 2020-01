Bombe sull'aeroporto a rischio la missione Ue

LA STRATEGIA

ROMA La preparazione della missione europea in Libia va avanti e la data del 7 gennaio resta la più probabile. Ma esiste un'incognita, ed è la chiusura dell'aeroporto Mitiga di Tripoli, che è stato bersagliato dai raid dell'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar. Qualora non dovesse riaprire, sarebbe impossibile per i ministri degli Esteri di Italia, Inghilterra, Germania e, probabilmente, anche Francia, guidati dall'Alto rappresentante Joseph Borrell, arrivare nel paese africano. A tutto questo va aggiunto che la delegazione potrebbe non trovare una accoglienza troppo calorosa. Nei giorni scorsi gli anziani di Misurata, la città forte che appoggia l'esercito del governo di Fayez al Serraj, ha votato una decisione con la quale sembra intenzionata a chiedere all'Italia di far rientrare i 300 militari che presidiano l'ospedale.

L'APPELLO

In tutto questo scenario, mentre le cancellerie europee continuano a lavorare alla missione diplomatica, Haftar, che da mesi con le sue truppe cerca di conquistare Tripoli, ha lanciato una nuova chiamata alle armi: un appello alla «jihad» in risposta a un eventuale intervento militare di Ankara. L'invito moltiplica i timori per un possibile avvitamento del Paese in una sanguinosa guerra civile. Analisti evidenziano l'eventualità che la parallela crisi iraniana esplosa con l'uccisione del generale Soleimani possa fare entrare in una sorta di cono d'ombra la crisi libica, lasciando di fatto maggiore libertà d'azione alla Turchia, il cui parlamento pochi giorni fa ha autorizzato il presidente Recep Tayyip Erdogan a inviare soldati per rafforzare il governo di Tripoli.

«Noi accettiamo la sfida e dichiariamo il jihad e una chiamata alle armi», ha attaccato Haftar in un discorso trasmesso in tv, invitando «uomini e donne, soldati e civili, a difendere la nostra terra e il nostro onore». L'uomo forte di Bengasi ha quindi accusato Ankara di essere intenzionata a «riprendere il controllo della Libia», che è stata una provincia dell'Impero Ottomano fino alla conquista coloniale italiana nel 1911. Italia che continua a guardare con crescente preoccupazione alle sorti del Paese.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio volerà l'8 gennaio al Cairo, dove è stato invitato dal collega egiziano Same Shoukry a partecipare a una riunione sulla Libia insieme ai rappresentanti di Grecia, Cipro e Francia.

L'INCONTRO

Al telefono con il ministro egiziano, il capo della Farnesina ha ribadito che «occorre moderazione per evitare un ulteriore deterioramento della situazione e riavviare il dialogo tra le parti», aggiungendo che «l'Italia sostiene fermamente il processo di Berlino, unica via per risolvere pacificamente la crisi ed evitare la destabilizzazione del Paese e altre sofferenze alla popolazione libica».

Intanto continua a creare discordia la richiesta di aiuto fatta da al Serraj alla Turchia. I deputati del parlamento libico, organo diviso, indebolito e oggi alleato di Haftar, hanno votato per interrompere immediatamente le relazioni diplomatiche con il paese. In una riunione di emergenza nella città di Bengasi, dove parte dei deputati si è rifugiata, il parlamento ha anche invitato la comunità internazionale a ritirare il riconoscimento al governo di accordo nazionale, che i deputati hanno accusato di «alto tradimento» a causa degli accordi marittimi e militari firmati a novembre con Ankara. Tutto questo mentre ieri le forze del generale hanno colpito un collegio militare provocando una ventina di morti e diversi feriti.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA