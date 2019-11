Bombe per una lite familiare muoiono tre vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAALESSANDRIA Giovanni Vincenti, 55 anni, non ha lasciato un bel ricordo in paese. Però non immaginava fino a questo punto: «Qualcuno mi vuole male, ma non so chi sia», racconta ai carabinieri. Lunedì notte la sua tenuta da 30 mila metri quadri in via San Francesco d'Assisi a Quargnento, tra le campagne di Alessandria, è stata devastata da una doppia esplosione. La seconda, che ha sbriciolato una delle due cascine ristrutturate, è stata una trappola mortale per tre vigili del fuoco: Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches, 38...