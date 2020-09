METEO

MESTRE Allagamenti, smottamenti, tetti divelti ed alberi sradicati, hanno segnato una intera giornata di maltempo che ha colpito varie zone del Paese, provocando la morte di un uomo in provincia di Varese. È stata una corsa sotto la pioggia a costare la vita a Mario Farsetti, 61 anni, travolto dalla tempesta a Luvinano (Varese) l'altra sera. I vigili del fuoco hanno individuato e recuperato la salma ieri mattina, nei pressi di un torrente esondato.

TRA VENETO E FRIULI

Il maltempo si è abbattuto violentemente ieri anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia e continuerà ad imperversare sui nostri territori anche oggi. A Padova un grande pioppo si è schiantato a terra nel parco dei Faggi del quartiere di Voltabarozzo, al momento alcuni ragazzi stavano festeggiando una festa di laurea, due di loro sono rimasti feriti in modo non grave. Il parco è stato chiuso. Sempre nel Padovano forti raffiche di vento e interventi per rami spezzati a Ponte di Brenta, Albignasego e Vigodarzere. Temperature in picchiata invece nel Bellunese, a Cortina si sono registrati 10 gradi e lo zero termico oltre i 3mila metri. Prevista neve sulle cime. Raffiche improvvise e sostenute anche nel Trevigiano, locali grandinate in molti comuni dell'est. Un forte nubifragio si è abbattuto nelle province di Verona e Vicenza, particolarmente colpite, con violente grandinate, la Valpolicella, i comuni di Negrar, Pescantina, Bussolengo e San Pietro in Cariano. Danni alle coltivazioni di uva e kiwi. Non solo rovesci intensi e grandine, ma anche vento fino a 60 chilometri orari nell'Alto Vicentino. Chicchi di ghiaccio grandi come noci hanno tappezzato strade e campi, i temporali molto forti si sono scatenati da Malo a Piovene Rocchette, nella zona di Schio, Carrè, fino a Caltrano e Chiuppano. Nel Pordenonese 12 comuni sono rimasti senza acqua potabile, molti allagamenti invece nei a Fanna, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, San Canzian d'Isonzo, Ruda, Sagrado e Ronchi dei Legionari. Cadute alberi si sono verificate a San Daniele del Friuli e Taipana, mentre la strada SP 36 di Bordano è stata chiusa per crollo massi nei pressi della galleria sul lato di Braulins.

NEL RESTO D'ITALIA

Sempre in provincia di Varese i soccorritori hanno salvato un uomo rimasto bloccato a bordo della sua auto a Brenta e soccorso un altro automobilista la cui vettura è stata colpita da un masso a Montenegrino Valtravaglia. A Castelveccana due anziani sono rimasti intrappolati nella loro abitazione invasa da fango e detriti, dalla quale sono usciti grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La perturbazione ha portato la prima neve sulle Alpi Piemontesi, dove Sestriere si è svegliata imbiancata. In Alto Adige, dove per precauzione è stato chiuso Passo Rombo, la furia del vento ha sradicato un grosso albero a Merano, che è caduto su tre autovetture. Una bomba d'acqua ha colpito la città di Napoli, dove i resti di un soppalco, forse una tettoia o una veranda volata da uno dei palazzi prospicienti, hanno completamente invaso di detriti una via dove si svolge il mercatino rionale del quartiere Montesanto.

