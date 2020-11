L'INCHIESTA

TREVISO Voleva vendicarsi per le denunce per taccheggio che lo avevano riportato in carcere. E così, scontata l'ultima condanna a un anno e 9 mesi di reclusione, ha piazzato una bomba davanti al supermercato. È un 56enne senza fissa dimora di origini bellunesi, Enrico Soragù, il presunto responsabile dell'attentato al supermercato Pam di via Zorzetto a Treviso dove domenica scorsa un ordigno, confezionato con esplosivo e biglie di ferro, è stato fatto deflagrare davanti all'ingresso del market, in pieno centro storico. L'uomo, dopo un'indagine lampo di polizia e carabinieri, è stato arrestato venerdì sera a Nervesa, dove aveva trovato rifugio, ospite nello scantinato di un conoscente. Secondo gli investigatori c'era il pericolo che fuggisse all'estero, in particolare in Germania, Austria e Inghilterra, dove risiedono i parenti. «Era un ordigno micidiale - ha sottolineato il Procuratore della Repubblica reggente Massimo De Bortoli - che avrebbe sicuramente potuto cagionare la morte di chi accidentalmente fosse passato in zona. Un ordigno ad alto potenziale, concepito per uccidere, non solo per danneggiare».

IL MOVENTE

Secondo gli inquirenti il 56enne, soggetto già noto alle forze dell'ordine, aveva sete di vendetta. L'uomo, da anni senza fissa dimora, che viveva di espedienti, aveva covato risentimento nei confronti del direttore del Pam, le cui ripetute denunce (per furti di birra o poco più), avevano riaperto per lui le porte del carcere. Era tornato in libertà a settembre, ricominciando però la vita di sempre.

LE INDAGINI

Ad incastrarlo, stando a quanto ricostruito da polizia e carabinieri (al caso hanno lavorato Squadra mobile, Digos, Nor di Treviso e Nucleo investigativo dei carabinieri), le telecamere di videosorveglianza presenti in città, che lo hanno immortalato prima e dopo la deflagrazione, sia le testimonianza di alcuni cittadini. Una volta individuato il 56enne è stato monitorato per alcuni giorni. «Ha cambiato di colpo le sue abitudini, non facendosi più vedere in città» hanno spiegato gli investigatori. Il rischio, secondo la Procura, era che potesse riparare all'estero appena venuto a conoscenza dell'indagine. Da qui la decisione del sostituto procuratore Massimo Zampicini di procedere con il fermo per indiziato di delitto. L'uomo è ora in carcere a Treviso in attesa della convalida, prevista per lunedì. Pesantissime le accuse nei suoi confronti. Tra i reati configurati dalla Procura di Treviso, oltre al porto di esplosivo e danneggiamento, c'è quello di strage. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici.

Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA