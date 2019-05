Bomba a Lione. «Attacco alla città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MINACCIAPARIGI L'esplosione è avvenuta verso le cinque e mezzo di ieri pomeriggio sul marciapiede della rue Victor Hugo, strada pedonale del centro di Lione, davanti alla panetteria La Brioche Dorée. Un boato che ha fatto tremare i vetri delle finestre delle case mandato in frantumi la vetrina del negozio, ma che per fortuna non ha fatto vittime gravi: una decina di feriti, soprattutto alle gambe, tra questi una bambina di otto anni. Nessuno è in gravi condizioni, solo alcuni erano ancora ricoverati ieri sera. La bomba era uno zaino...