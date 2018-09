Bolzano, integrazione o niente aiuti agli stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VINCOLOBOLZANO Assegno famigliare, sussidio casa e assistenza per non autosufficienti: sono solo alcune delle numerose prestazioni sociali che eroga la Provincia autonoma di Bolzano. Per poter accedere a questi contributi i migranti in futuro dovranno dimostrare la loro volontà all'integrazione.La giunta provinciale ha infatti deliberato di vincolare le prestazioni non essenziali del welfare altoatesino a tre condizioni: l'apprendimento di almeno una delle due lingue che si parlano in Alto Adige, la frequentazione di corsi di formazione...