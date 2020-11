Visto l'alto numero dei contagi da coronavirus, l'Alto Adige ha deciso un nuovo lockdown per tre settimane. Da domani fino al 22 novembre, dalle 20 alle 5 del mattino, vi sarà un divieto di circolazione, semprecchè non vi siano necessità non rinviabili. Verranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Rimarranno aperti negozi di alimentari, e negozi che vendono generi di prima necessità, così come farmacie ed edicole. Gli alberghi saranno chiusi per i turisti, ma possono essere usati per pernottamenti per motivi di lavoro. Le scuole superiori e l'Università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. Viene ribadito l'uso della mascherina, se non si è soli.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.279 tamponi e sono stati registrati 437 nuovi casi positivi. Sono 4 i decessi.

In Trentino si registrano tre decessi e 187 nuovi casi positivi, su 937 tamponi analizzati, mentre sale il numero dei ricoveri (189) e dei pazienti in terapia intensiva (11). La Giunta provinciale intanto si è messa in quarantena fiduciaria dopo un caso positivo riscontrato fra il personale dirigenziale. Il presidente Maurizio Fugatti auspica che «la scuola possa continuare in presenza» e attende di leggere il contenuto del nuovo Dpcm.

