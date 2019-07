Bolzano, bimbo autistico rifiutato dai suoi genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRENTO Rifiutato dalla famiglia a 11 anni perché autistico e poi affidato al Tribunale dei Minori. Una storia tragica, di disperazione e solitudine, che gli operatori di Casa Sebastiano, struttura all'avanguardia in Trentino per l'autismo, si sono trovati di fronte, «come uno schiaffo». Tanto da rendere pubblica la storia sui canali social della Fondazione trentina per l'autismo. «Dobbiamo trovare una sistemazione per un bimbo di 11 anni con diagnosi di autismo. La famiglia non lo vuole più»: questa la telefonata arrivata da un...