IL CASOVENEZIA Nel giorno in cui Facebook e Youtube rimuovono un video del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in cui affermava che «nelle persone vaccinate contro il Covid l'Aids si sviluppa più velocemente» e il giudice della Corte suprema brasiliana Luis Roberto Barroso chiede al riguardo una indagine, in Veneto continua a tenere banco la polemica politica sulla cittadinanza onoraria concessa dal Comune padovano di Anguillara Veneta...