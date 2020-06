IL CASO

ROMA «Purtroppo c'è ancora chi va a lavorare con la febbre, c'è chi non segnala per tempo i sintomi. Questo non va bene» ripetono all'azienda sanitaria di Bologna. Covid, 64 contagiati e un focolaio a sette chilometri dalle Due Torri. Alla fine la città non è molto estesa, così a due passi dall'autostrada e a un quarto d'ora di macchina da via Zamboni, nel quartiere semiperiferico Roveri, c'è il magazzino di Bartolini che sta spaventando Bologna e preoccupando il governatore Stefano Bonaccini. E sta agitando un settore, quello dello smistamento e delle consegne delle merci, che con il coronavirus, durante e dopo il lockdown, ha visto moltiplicare la sua importanza, con i corrieri che arrivano sotto le nostre case, suonano e lasciano il pacco. Loro non si sono mai fermati. «E oggi paghiamo un conto salato» scuotano la testa i sindacati, secondo i quali Bartolini è stata l'ultima ad aderire al protocollo sulla sicurezza. L'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini, ha disposto «che venga monitorato in generale il settore della logistica e dei trasporti, soprattutto in considerazione del fatto che è ripresa la mobilità del traffico merci fra tutte le regioni». La società ha fatto sapere: «Brt Corriere Espresso sta seguendo e gestendo con estrema attenzione l'evolversi della situazione», ricorda di avere eseguito subito la sanificazione del magazzino del contagio «originato da lavoratori di servizi logistici gestiti da una società esterna».

I SINTOMI

Cosa è successo a Bologna? Il contagio è esploso all'interno del magazzino in cui era impegnata una cooperativa che lavorava per il colosso delle consegne Bartolini (che usa il logo Brt). Tra di loro, molti stranieri, soprattutto pakistani. La ricostruzione è del dottor Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl (a Roma si direbbe Asl) di Bologna: «Il 15 giugno un lavoratore di questo magazzino è andato in pronto soccorso, aveva i sintomi, era stato anche dal medico che ha inviato la segnalazione. A quel punto si è messa in moto la macchina dell'indagine epidemiologica, siamo partiti con i primi 138 tamponi, in totale ne abbiamo già fatti 300. I positivi tra i dipendenti sono 47; di questi 6 sono sintomatici, ma solo per uno è stato necessario il ricovero. Altri 17 li abbiamo trovati tra familiari e conoscenti, anche in questo caso in maggioranza non hanno alcun sintomo, ad eccezione di tre di cui uno in ospedale. Ma nessuno è grave. Ormai, trovando per tempo i casi, difficilmente ci sono situazioni serie come a inizio epidemia, però è indispensabile circoscrivere subito i focolai, altrimenti i contagi vanno fuori controllo». A Bologna è stato fatto? «Pensiamo di sì - risponde Pandolfi - abbiamo isolato anche altri contatti. Certo, qualche altro caso ci potrà essere, me lo aspetto, ma penso che sostanzialmente il focolaio sia stato circoscritto». In 200 sono in isolamento. Resta una domanda: da mesi l'Italia convive con Sars-CoV-2, sappiamo come ci si deve difendere, come è possibile che 47 lavoratori siano stati contagiati? Il 18 giugno l'Ausl di Bologna ha mandato un controllo a sorpresa. Pandolfi: «Le regole vanno rispettate. Non abbiamo trovato irregolarità clamorose, però qualche problema c'era: mascherine non utilizzate, distanze non rispettate, pulizia». Per i lavoratori una beffa: contagiati e sostituiti, perché dopo la sanificazione dei locali, sono state chiamate altre cooperative. Fuori, spiccano ancora i cartelli: «Avviso agli autisti: in ottemperanza alle disposizione ministeriali l'accesso ai locali per le chiusure delle distinte è consentito a una sola persona alla volta. Non sono consentiti assembramenti. Rispettare sempre la distanza di almeno un metro». Maurizio Laghi, di Uil trasporti: «Qualcosa non ha funzionato nei protocolli di sicurezza, siamo allarmati; non sappiamo a che livello di contaminazione siamo, si parla anche di quattro autisti». Su questo però Pandolfi precisa: «No, i positivi sono solo all'interno del deposito e tra familiari e conoscenti». Nessun autista, nessun cliente a cui è stato consegnato un pacco. Da giorni il professor Pierluigi Viale, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche all'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, ripete che bisogna continuare a fare attenzione, «il virus sta circolando», nuovi focolai sono possibili. E Tiziano Loreti, del sindacato Si Cobas che per primo ha denunciato il caso, avverte: «Anche in altri magazzini si lavora troppo ammassati, mi aspetto nuovi casi».

Mauro Evangelisti

