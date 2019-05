Bollo auto, via libera alle esenzioni Zaia: ma io lo toglierò del tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Nel giorno in cui la Consulta ha stabilito che le Regioni sono libere di introdurre esenzioni al bollo auto, ecco che il Veneto si dice intenzionato ad eliminarlo del tutto. Ad annunciarlo, sostenendo che è un balzello «odioso» e «medievale», è il governatore Luca Zaia. «Cominceremo con delle esenzioni - dice il presidente del Veneto - ma ci tengo a sottolineare che tutto questo deve rientrare nel progetto dell'autonomia». Perché è innegabile che, da qualche parte, i fondi per far fronte ai servizi che vengono...