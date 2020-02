LA SFIDA

NEW YORK Tre giorni di ribalta televisiva e sui social, tre giorni di protagonismo all'insegna del Trump first. Il presidente degli Usa ha superato senza scalfitture una fase che sulla carta si annunciava difficile, e ne è uscito rafforzato nei sondaggi e nel controllo politico del suo paese. La democrazia e le istituzioni degli Usa ne sono uscite ancora una volta a pezzi, e con ferite che resteranno aperte a lungo. Lunedì avrebbe dovuto segnare l'avvio del processo di rimonta del partito democratico, con le primarie in Iowa che avrebbero dovuto indicare l'avversario che sarà chiamato a confrontarsi con Trump sulla strada della riconferma del prossimo novembre. Quella che è venuta fuori, invece, è l'immagine di una disfatta totale, con il partito costretto a domandarsi se lo strumento fragile e complesso dei caucus risponda più al clientelismo locale di elettori che vengono corteggiati dai politici per molti mesi, o ad una vera logica elettorale. Mentre i democratici dibattono i motivi della crisi, gli elettori aspettano ancora di sapere chi ha trionfato in Iowa, e il vincitore sta perdendo l'abbrivio prezioso che avrebbe potuto guadagnargli consensi e donazioni. E nel vuoto dell'attesa, Trump è già in vantaggio su un'opposizione che è partita zoppa, senza che lui abbia mosso un dito. Martedì è andato in scena il discorso sullo stato della nazione. Trump è entrato su invito di Nancy Pelosi, nella stessa aula della camera che diciassette giorni prima aveva votato il suo impeachment. Il volto duro, pochi sorrisi e niente stretta di mano alla leader che sedeva alle sue spalle a fianco del vice presidente Mike Pence. Ha sciorinato, senza mai distaccarsi dal testo del teleprompter, una sequela infinita di auto congratulazioni, appena intervallata da brevi flash sulla folla degli invitati, ognuno chiamato a svolgere il ruolo di concorrente di un gioco a premi.

GLI INVITATI

La ragazzina di colore che è costretta a frequentare la pessima scuola assegnatale dallo Stato? Trump le regala l'iscrizione in un istituto privato, mentre chiede al congresso di approvare una legge che faccia a pezzi il sistema dell'educazione pubblica. La guerre infinite che separano i soldati dalle loro famiglie? Trump fa apparire in diretta il padre-marine davanti agli occhi, in verità poco sorpresi, di moglie e figli. Il campione radiofonico della virulenza verbale xenofoba, omofoba e razzista appena colpito da una diagnosi di tumore avanzato ai polmoni? Ecco Melania, pronta a cingergli il collo con la medaglia presidenziale per la libertà.

LA PROTESTA

L'opposizione non è stata da meno: dodici tra i politici hanno abbandonato la sala durante il discorso in forma di plateale protesta. L'immagine finale della Pelosi che strappa con ostentazione le pagine del discorso di Trump, fanno da chiosa ad una delle pagine più amare della scena politica degli ultimi tre anni. Il presidente ha riscosso il giusto tributo per il robusto stato dell'economia del paese, nel giorno in cui gli indici della borsa di Wall Street avevano celebrato l'ennesimo record. Ma il rigoroso rispetto per il cerimoniale della serata, che sei anni fa aveva fatto gridare allo scandalo per un singolo «Bugiardo!» indirizzato a Obama, difficilmente sopravvivrà al tritacarne iconoclasta nel quale è passato la notte di martedì.

Le 72 ore di kermesse presidenziale si sono avviate alla chiusura ieri sera con l'annunciato rifiuto del Senato di rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca dopo l'impeachment della Camera. Per la seconda volta in tre anni i democratici hanno fallito nel tentativo di inchiodare il presidente sulla base di accuse criminali. Una sola defezione tra i repubblicani: quella di Mitt Romney, ex avversario nella corsa del 2016. E due tra i democratici più vulnerabili nei loro distretti elettorali.

I sondaggi danno ora a Trump una media di gradimento popolare del 45% con una punta del 49% (Gallup). Ma emergono anche segni di stanchezza tra l'audience televisiva, in calo del 25% la notte del discorso presidenziale.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

