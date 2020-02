IL VERDETTO

VENEZIA È incostituzionale l'attuazione della Spazzacorrotti nei confronti dei condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Non solo secondo l'Avvocatura dello Stato, che martedì a sorpresa aveva concordato con la tesi sostenuta dai difensori del veneziano Antonio Bertoncello, ma anche per la stessa Corte, che ieri ha anticipato il senso del proprio verdetto in attesa di depositarne le motivazioni. Stando all'annuncio della Consulta, «l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene», sancito dall'articolo 25 della Carta.

IL TESTO

Prima di nove Tribunali in tutta Italia, per un totale di diciassette ordinanze che sollevavano la questione di legittimità costituzionale, la Sorveglianza di Venezia aveva censurato la mancanza di una disciplina transitoria che impedisse l'applicazione delle nuove norme ai condannati per un illecito contro la pubblica amministrazione compiuto prima del 31 gennaio 2019. In particolare al geometra Bertoncello, a cui erano stati comminai tre anni di reclusione per tangenti, sarebbe stato precluso di ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. «La Corte costituzionale ha preso atto che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente», si legge infatti nella nota diffusa dalla Consulta. Quest'ultima ha così ritenuto di fornire ai giudici una linea interpretativa opposta, precisando che «la retroattività è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna». Con tutta probabilità, dunque, nelle motivazioni della sentenza la legge non sarà dichiarata incostituzionale, ma intanto è stato fissato il paletto interpretativo della sua irretroattività.

LA CONSEGUENZA

Su questo fa leva il ministro pentastellato Alfonso Bonafede, per escludere che si tratti di una bocciatura: «Non c'era una norma della legge Spazzacorrotti che diceva che si doveva applicarla retroattivamente, quella era una interpretazione che facevano i giudici». Gli dà man forte la collega veronese Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia alla Camera, ribadendo che la pronuncia «non riguarda affatto la legge ma solo una interpretazione sulla retroattività». Replica però l'avvocato Tommaso Bortoluzzi, difensore di Bertoncello: «L'interpretazione retroattiva dei Tribunali e delle Corti era inevitabile, proprio a causa della mancanza di una disciplina transitoria per i reati commessi prima. E questa era una conseguenza che chi ha scritto la norma non poteva non sapere». Ora dunque la difesa del geometra attende che la Sorveglianza fissi l'udienza per entrare nel merito dell'istanza. «Il mio assistito è molto soddisfatto riferisce l'avvocato Bortoluzzi perché è stato rimosso un ostacolo altrimenti insuperabile. Certo, anche lui è consapevole che ora la decisione spetta ai giudici, ma siamo fiduciosi sul fatto che possa essere accolta la sua disponibilità a svolgere attività di volontariato in favore della comunità. È pacifico che il geometra Bertoncello ha commesso dei reati, ma anche che ha ammesso le proprie responsabilità già pochi giorni dopo l'arresto. Inoltre ha cambiato radicalmente il modo di vivere sia sotto il profilo lavorativo che sul piano dei rapporti con le autorità pubbliche e con gli uffici comunali. Dalla corruzione sono trascorsi quasi dieci anni, un periodo sufficientemente lungo per verificare che non ha più combinato sciocchezze».

LE INGIUSTE DETENZIONI

Esulta un altro condannato celebre come Roberto Formigoni, l'ex governatore forzista della Lombardia che spera così di restare ai domiciliari: «C'è da augurarsi che tale pronunciamento freni una linea di politica penale giustizialista presente nei governi di questa legislatura». Al riguardo gongola Matteo Renzi (Italia Viva): «Il giustizialismo può essere approvato in Parlamento ma poi viene bocciato in Corte Costituzionale. Non è che l'inizio». E l'azzurro Enrico Costa chiede che «Bonafede paghi di tasca propria l'ammontare delle riparazioni per le ingiuste detenzioni cagionate dalla sua testardaggine».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

