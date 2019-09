Boccia: «Vedrò Zaia» Ma sull'intesa ferma è già lite con il Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA La giornata pareva promettere bene, con l'annuncio del ministro dem Francesco Boccia, diffuso all'ora di pranzo: «Il 23 e il 24 settembre incontrerò i presidenti di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, le tre Regioni che hanno firmato l'intesa sull'autonomia differenziata». In realtà si era trattato solo di una pre-intesa, altrimenti non saremmo ancora qui a parlarne, ma questo in fondo è un nonnulla, rispetto all'inferno scatenato a metà pomeriggio da altre parole del titolare degli Affari Regionali, quelle secondo cui...