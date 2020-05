LA GIORNATA

ROMA Il governo sembra orientato a riaprire i viaggi fra tutte le Regioni nello stesso momento ma non è ancora chiaro se il via libera sarà dato il 3 giugno o in una data successiva. «Se l'Italia riparte, riparte senza distinzioni», ha detto ieri il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Gli ha fatto eco il ministro della Salute, Roberto Speranza, che fin dall'inizio della pandemia si è distinto per una linea rotonda con le Regioni sulle scelte da formulare. «I cittadini si aspettano risposte condivise con l'obiettivo di avere un'estate in sicurezza», ha detto Speranza.

Frasi utilizzate innanzitutto per asfaltare l'idea del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, di chiedere un passaporto sanitario ai turisti che vorranno passare le loro vacanze sull'isola. «A parte che tecnicamente non ci può essere alcun passaporto anti-Covid - ha spiegato Boccia - Si tratta di una proposta incostituzionale poiché l'articolo 120 della Costituzione non consente a una Regione di ostacolare la libera circolazione delle persone».

Solinas ha replicato senza entrare nel merito («Quella di Boccia è una litania centralista») e ha ribadito di vole t tener chiusa la Sardegna ma di fatto il presidente della Sardegna è isolato. Nessun'altra Regione lo ha seguito sull'idea del passaporto sanitario per la semplice ragione che non si trovano strutture mediche in grado di tradurre in pratica la proposta. A meno che non si riduca ad una autocertificazione generica e volontaria, dunque non obbligatoria, destinata ad essere seppellita fra le scartoffie. Anche nel ricco cantiere delle polemiche politiche dell'opposizione l'idea del passaporto non è passata tanto che la commissione sanità delle conferenza Stato-regioni, presieduta dal centr-destra, ne parlerà il 3 giugno. Con calma.

Accantonando il tema del passaporto e di una infantile guerra delle parole fra Nord e Sud, resta però il problema che tre Regioni, sulla base dei dati ufficiali e dunque senza dietrologie e complottismi, mostrano un livello di infezione decisamente più alto del resto del Paese.

Da due giorni a questa parte il 65% dei casi di nuovi contagi arriva dalla Lombardia. E nella media settimanale Liguria e Piemonte viaggiano - per nuovi infetti su 100.000 abitanti - a livelli analoghi a quelli lombardi.

Dunque il problema delle diverse velocità dei contagi del Nord-Ovest rispetto al resto dell'Italia non è un'invenzione.

E dunque? Forse per decidere il da farsi non saranno sufficienti neanche i dati di oggi. Tanto che ieri l'ipotesi più gettonata fra i palazzi romani era quella di un ulteriore rinvio a domani o addirittura a domenica di ogni decisione sui viaggi fra le Regioni.

E' possibile che il Comitato tecnico scientifico si prenda ulteriori 24-36 ore per valutare altri numeri, quelli relativi al weekend scorso,quando in diverse città italiane le piazze della movida si sono riempite di giovani, e capire - in caso di presenza di nuovi focolai anche contenuti - se sia necessario o meno individuare delle zone rosse.

«Faremo valutazioni in maniera rigorosa e laica. Ma se tutte le Regioni ripartono, ripartono senza distinzioni. La distinzione tra cittadini di una città rispetto all'altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo», ha chiosato Boccia. Ancora poche ore e capiremo tutti in quali provvedimenti concreti verranno tradotte queste parole. Anche perché bisognerà risolvere un altro problema: dal 3 giugno chi arriva in Italia dall'estero cosa deve fare?

Diodato Pirone

