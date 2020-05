IL CASO

ROMA Basta dare un'occhiata ai contagi della Liguria per comprendere la cautela del governo. L'intenzione di anticipare alcune riaperture, quelle di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri, resta. È però difficile che una decisione venga presa a breve. Rispetto alla data prevista del 1 giugno è possibile un anticipo, come annunciato pochi giorni fa dallo stesso premier Giuseppe Conte, ma immaginare che già dalla prossima settimana possa cambiare qualcosa è pressoché impossibile.

IL CORSO

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene costantemente informato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, sulle richieste delle regioni. Molti presidenti non ne fanno mistero. Anzi, con dichiarazioni continue spesso usano toni ancor più perentori di quelli normalmente usati nell'interlocuzione con il governo. La realtà è però che il virus è ancora in circolazione e che, soprattutto, questa settimana è in corso un monitoraggio con i nuovi criteri - concordati con le amministrazioni regionali - individuati dal ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. Un quadro più definitivo si avrà con la prossima settimana quando saranno trascorsi i fatidici quattordici giorni, e nel frattempo il governo metterà a punto le linee guida per le possibili riaperture che comunque scatteranno solo dopo il 18 maggio.

Già dalla prossima settimana si conosceranno le linee guida che permetteranno anche a bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, di riaprire in sicurezza.

Ad influire sulla decisioni finale peseranno ancora i dati e se dal monitoraggio dovesse emergere una risalita dell'R con zero e degli altri parametri indicati nella circolare del ministero della Salute, potrebbe tornare tutto in discussione. Ma la pressione dei cittadini e delle amministrazioni locali, unito ad un buon andamento delle prime riaperture spingono il governo a forzare anche rispetto alle raccomandazioni del comitato scientifico.

LE PARTI

A partire da lunedì prossimo ci sarà quindi l'esame dei dati da parte del ministero della Salute e degli esperti dell'Istituto superiore di Sanità e in base a quelli, ha spiegato Boccia, dal 18 maggio saranno «possibili differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell'Inail». Significa che le misure saranno allentate forse non in maniera uniforme a livello nazionale ma si interverrà su base regionale a seconda di quel che suggeriscono i dati. Il governo - come chiesto dai governatori - sarebbe infatti disponibile a concedere dal 18 maggio in avanti una sorta di liberi tutti che però verrà affidata alle singole regioni in modo da modulare meglio aperture e, in caso di ripresa dei contagi, le chiusure.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA