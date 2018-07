Boccia-Di Maio, è scontro Slitta l'esame alla Camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Per ora i lavori vanno al rallentatore. Tanto che il governo ha deciso di posticipare alla settimana prossima, fino al 30 luglio, l'arrivo in aula del provvedimento. Poche le modifiche approvate, nessuna di sostanza. I nodi restano quelli del lavoro. In attesa del ritorno dei voucher per agricoltura, turismo e il mini-sconto per chi stabilizza i contratti, e della conferma del bonus Gentiloni con la decontribuzione parziale per chi assume giovani da finanziare con un ulteriore aumento della tassa sui giochi, le novità...