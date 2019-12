Bloomberg pronto a lanciare la sfida «Ma aspetta che Wall Street scenda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIVALENEW YORK I sette superstiti per la candidatura presidenziale in campo democratico si affronteranno questa sera in California nell'ultimo dibattito televisivo dell'anno. La selezione ha fatto cadere finora teste eccellenti come quella di Kamala Harris, la senatrice californiana che era partita a razzo nel primo dibattito della scorsa primavera, e la sua collega hawaiana Tulsi Gabbard. L'ex governatore del New Jersey Corey Booker e il deputato Julian Castro non ce l'hanno fatta a raccogliere i fondi necessari per questo passaggio.La...