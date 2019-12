Bloomberg e l'ipotesi di un presidente ebreo ecco le ragioni del boom di intolleranza

L'ALLERTA

NEW YORK Il sindaco di New York Bill de Blasio e il governatore dello stato Andrew Cuomo avevano già lanciato l'allarme nei giorni scorsi per quello che si stava profilando come un attacco mirato e forse progressivo contro la comunità ebraica, in coincidenza della celebrazione di Hanukkah. Il servizio d'ordine del Guardian Angels è sceso a fianco dei poliziotti a presidiare le strade di Brooklyn, teatro di una dozzina di attacchi di natura razziale nel periodo natalizio.

I SOSPETTI

Ma la modalità, la tempistica e il bersaglio scelto nell'attacco di sabato notte a Mosey, alimentano un sospetto che da un mese e mezzo serpeggia nei dibattiti politici che si tengono sui principali media, e che stentava fino ad ora ad essere articolato nella sua cruda realtà. La corsa delle primarie democratiche per le prossime presidenziali vede tra i protagonisti tre candidati ebrei: Bernie Sanders, Mike Bloomberg, e Thomas Steyer, i primi due per la prima volta nella storia statunitense con buone probabilità di aggiudicarsi la nomination nella conferenza estiva che si terrà a Milwaukee la seconda settimana di luglio.

La scena politica statunitense è affollata da rappresentanti della comunità ebraica, e il congresso di Washington ha un atteggiamento di storica riverenza nei confronti del gruppo etnico e religioso. Ma nessun rappresentante ebreo è mai stato seriamente preso in considerazione per la poltrona della Casa Bianca. L'ondata di violenza in atto potrebbe riflettere l'avversione l'ipotesi di una presidenza ebrea negli Usa.

L'handicap razziale è la prima obiezione che viene levata anche all'interno dei sostenitori del ticket democratico, quando si analizzano le probabilità di vittoria dei due anziani politici. E' meno visibile per Sanders, da lungo tempo rimosso dalla comunità e dalla cultura ebraica di Brooklyn nella quale è cresciuto.

IDENTITÀ

É molto più identitaria per Bloomberg, per il quale l'associazione tra finanza, ricchezza e matrice ebraica è stato sempre un suggello compatto, che ha fatto di lui il bersaglio ideale a fianco di George Soros, per le trite teorie complottistiche che descrivono la comunità internazionale degli ebrei intenta ad assediare il potere negli stati occidentali, con l'intento di soppiantare e reprimere la razza bianca ed ariana.

La «zavorra» ebraica, come la definiscono alcuni detrattori decisamente razzisti, viene ancora oggi invocata per spiegare la sconfitta elettorale di Al Gore, colpevole di essersi legato a Joe Liberman come vice presidente durante la campagna del 2020.

L'ATTACCO

È presto per tirare conclusioni riguardo all'episodio di Mosey. L'attentatore: Thomas Grafton, è una persona di colore relativamente giovane (38 anni) che vive una sessantina di chilometri a nord del villaggio colpito, in un area al 95% bianca, così come lo è Mosey.

Incidenti tra la comunità afroamericana e quella ebraica sono stati frequenti in passato nelle zone urbane di New York dove i due gruppi vivono a stretto contatto e spesso condividono condizioni di subalternità sociale, come Bedford Stuyvesant e Crown Heights. Ma è difficile ignorare l'idea che se Grafton avesse avuto solo una vendetta personale da consumare, non avrebbe attaccato un simbolo così centrale per l'intera comunità.

I NUMERI

Gli assalti antisemiti nell'ultimo anno a New York, da quando cioè si discute della possibilità teorica di un presidente ebreo, sono saliti del 63%, e a fine settembre se ne contavano già 152. Il Paese vive un clima di esaltazione politica, di divisioni estreme fra gruppi antagonisti, nella quale l'odio sta diventando materia di esibizione quotidiana, dalle arene dei comizi alla comunicazione visibile su Internet. E ad un livello più profondo ci sono poi gli angoli scuri del Dark Web, nei quali ogni giorno i siti razzisti che incitano a «soluzioni finali» contro gli ebrei nascono con la stessa frequenza con la quale vengono soppressi dalla censura.

Flavio Pompetti

