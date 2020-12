IL FOCUS

ROMA La stringata norma allegata al Milleproroghe sembra non lasciare spiragli per il futuro delle trivellazioni finora sospese dalla moratoria del Decreto semplificazioni del 2018, e quindi sul futurodelle attività di upstream del Paese. Certo, è soltanto, una bozza è anche il settore oli&gas direttamente interessato spera oggi in un nulla di fatto.

Se non ci saranno modifiche però, non solo d'ora in poi sarà «vietato su tutto il territorio nazionale il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi», come dice l'art. 20 del Milleproroghe. Il Mise dovrà «rigettare le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi pendenti» alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (e cioè dal 13 febbraio 2019) che già aveva bloccato, seppure temporaneamente in attesa del Pitesai, il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Quanto alle «concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga» attualmente vigenti «mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga» Infine,

Infine, «le attività di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, già sospese per effetto» della moratoria decisa dal Decreto Semplificazioni sono ora «definitivamente interrotte, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività».

GLI EFFETTI

Il Milleproroghe interviene alla vigilia della scadenza della moratoria sulle trivelle fatta slittare fino a febbraio 2021 proprio da un emendamento M5S al Decreto Milleproroghe di febbraio scorso. L'area più colpita dallo stop sembra lo stabilimento Eni di Ravenna che già lavora a scarto ridotto. E tutto l'indotto. Ma per i sindacati il provvedimento è destinato ad avere ricaduta, se non modificato, anche su Gela e sulla Val D'Agri (non meno di 20.000 occupati tra diretti e indotto). È dunque forte la «preoccupazione» espressa da Marco Di Maio, deputato di Italia Viva: un'approvazione del blocco «in questi termini assesterebbe un colpo pesantissimo a tutto il settore dell'oil&gas nel Paese e soprattutto in Romagna, uno dei suoi centri nevralgici».

Ma sono forti i timori anche tra i lavoratori. L'Italia in questo modo finirebbe in stato di soggezione rispetto a terzi nell'approvvigionamento energetico durante la fase di transizione che sta per aprirsi», fa notare Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, che definisce la norma «inaccettabile». E ancora: si tratta «di questione industriale, ma soprattutto geopolitica. Non possiamo permetterci di dipendere da altre nazioni in un settore così delicato». Preoccupato per la rotta «improvvisa» anche Antonio Pepe, segretario Segreteria Nazionale della Filctem Cgil: «Una mossa non sposata dal resto d'Europa, per non parlare del resto del mondo».

Roberta Amoruso

