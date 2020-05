IL FOCUS

ROMA Nella Fase 2 le parole d'ordine saranno: «Evitare gli assembramenti». Diventeranno sorvegliati speciali parchi, fermate degli autobus, stazioni, supermercati e negozi che da domani riapriranno: le forze dell'ordine dovranno verificare che vengano rispettate le norme anti-contagio, a partire dalla distanza di sicurezza e dall'utilizzo delle mascherine. Sarà ancora vietato andare a trovare gli amici e raggiungere le seconde case. Nella circolare indirizzata ai prefetti, il Viminale chiarisce che non è il momento di allentare la presa: il rischio, con la graduale riapertura, è che tutti gli sforzi fatti finora vengano vanificati. Quindi l'attenzione dovrà essere altissima. Se all'interno delle città i controlli su strada saranno più blandi, perché con l'allentamento delle restrizioni praticamente tutti avranno un motivo per uscire di casa, gli occhi saranno puntati sui luoghi a rischio assembramento, dalle piazze ai negozi, dalle ville ai parchi.

AUTOBUS E PARCHI

Polizia, carabinieri, vigili dovranno verificare che a bordo degli autobus e dei vagoni della metropolitana ci sia un numero di persone tale da consentire il rispetto delle distanze anti-contagio e, soprattutto, che tutti i passeggeri indossino le mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e a bordo dei mezzi pubblici. In caso contrario, scatterà la sanzione. La stessa cosa vale per l'attività fisica all'aperto: è consentita anche lontano da casa, ma deve essere svolta in solitudine, oppure rispettando almeno due metri di distanza. Fonti di Governo specificano che «lo spostamento autorizzato è quello strettamente necessario. Una volta conclusa l'attività è obbligatorio fare subito rientro a casa». Fari puntati anche su negozi e supermercati: dove sia possibile, dovranno essere organizzati percorsi differenti per ingressi e uscite, mentre vicino alle casse dovranno essere posizioni gel igienizzanti e guanti.

Impennata di controlli anche nelle stazioni ferroviarie: verrà fermato chi salga o scenda dai treni per capire se abbia validi motivi per spostarsi. I confini regionali rimarranno presidiati, così come le strade statali e provinciali. «Non ci interessa se passano cento persone dalla Toscana al Lazio, ma se cento persone, dopo aver preso una birra d'asporto, si mettono a chiacchierare per strada», spiegano dal Viminale.

AMICI E SECONDE CASE

Si potrà fare visita ai parenti e si potrà incontrare il fidanzato o la fidanzata, ma per rivedere gli amici sarà necessario aspettare: non rientrano tra gli «stabili legami affettivi» che giustificano gli spostamenti, spiega Palazzo Chigi. Per il momento resta anche il divieto di raggiungere seconde case, anche se non è escluso che le cose cambino. Il ministro Roberto Speranza dice che «raggiungere le seconde case è vietato, anche quelle presenti in regione, in quanto non rientra negli stati di necessità». E in serata anche fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che per adesso «il principio cardine resta che gli spostamenti si fanno per salute, lavoro, o necessità. Lo spostamento in una seconda casa non è una necessità». Il Governo potrebbe però allentare la stretta nelle prossime ore e la stessa cosa vale per gli allenamenti degli atleti.

L'ALLARME

Intanto il capo della Polizia, Franco Gabrielli, lancia l'allarme per i rischi legati alla riapertura. Il disagio sociale provocato dal lockdown potrebbe avere ripercussioni sull'ordine pubblico, ha scritto nella circolare inviata a questori e prefetti. Il malcontento generale potrebbe infatti sfociare in proteste di piazza, e ci sarà anche una ripresa della criminalità comune e predatoria, così come il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia. Fino ad oggi, le forze di polizia hanno lavorato per limitare o escludere le occasioni di rischio di diffusione del contagio, «in primis mediante la massima rarefazione dei contatti sociali», si legge nel documento. Nella fase 2, invece, bisognerà «conciliare» il «primario e prevalente obiettivo della tutela della salute del personale, alla cui salvaguardia deve essere ispirata ogni azione» con la nuova situazione determinata «dall'allentamento delle misure di confinamento». Sarà quindi necessario riorganizzare gli uffici, «nella consapevolezza che il passaggio da una fase all'altra non potrà che essere caratterizzato da coerenza, prudenza e gradualità». I controlli anti-assembramento saranno accompagnati da un'attività di monitoraggio, in modo da segnalare agli enti locali le situazioni più a rischio per rimodulare modalità e orari di aperture e rivedere la frequenza delle corse dei mezzi pubblici.

Michela Allegri

Simone Canettieri

