È morta in un letto d'ospedale di Tokyo, dopo una drammatica corsa contro il tempo per riuscire a tornare a casa. Sabrina Bullaro, padovana, aveva 38 anni, la passione del karate e il sogno di girare l'Oriente in moto. Aveva, purtroppo, anche una malattia genetica che colpisce i polmoni e altri organi: la fibrosi cistica. Senza un centro all'avanguardia per la cura di queste patologie, una polmonite - sommata alle difficoltà di tornare a casa legate all'emergenza Covid - le è stata fatale.

Lo scorso ottobre la giovane donna era partita dal Veneto diretta in Giappone per studiare una cultura che l'avevano sempre affascinata. «I primi mesi è andato tutto benissimo - racconta il fratello Giuseppe - poi a maggio si è ammalata ed è stata ricoverata a Tokio. La situazione è peggiorata e gli ultimi giorni non riusciva nemmeno a parlare. Abbiamo scritto a tutti, dal Presidente della Repubblica alla Regione, per informare della situazione di Sabrina e per chiedere di riportarla a casa, al centro specializzato di Verona, il prima possibile. Il console ci aveva garantito che sarebbe partita lunedì per l'Italia, ma alla fine è stato troppo tardi». Un'unica consolazione: «È riuscita a fare il viaggio che sognava», dice ora il padre.

