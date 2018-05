Blitz della polizia, Farah libera e al sicuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVERONA Farah è libera e da ieri è ospitata in un luogo sicuro assistita da personale dell'Ambasciata italiana di Lahore in Pakistan. Ora si attende il suo rientro a Verona, dove l'aspetta il fidanzato, un ragazzo italiano di origine pakistana, dal quale la giovane sarebbe rimasta incinta di un figlio la cui nascita era prevista per agosto. Ma, anche se manca ancora la conferma, la ragazza in Pakistan sarebbe stata costretta dalla famiglia ad abortire. La giovane, 19 anni, arrivata nel 2008 a Verona con la famiglia che in città...