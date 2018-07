Blitz del Ros, 33 arresti contro la Sacra Corona Unita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LECCE Attività di narcotraffico e infiltrazione dei clan in alcuni settori economici del litorale di Gallipoli, in particolare quello ittico e del servizio di security presso i locali pubblici: è quanto avevano messo in campo i clan leccesi della organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita i cui presunti componenti - 33 in tutto - sono stati arrestati ieri notte nel corso di un blitz del Ros. Si tratta di esponenti di due gruppi criminali federati al clan «Tornese» di Monteroni.Nell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su...