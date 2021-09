Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il loro scopo era contrastare il sistema dei Green pass e della campagna vaccinale. Dicevano di combattere per la libertà e incitavano centinaia di persone a presentarsi in piazza armate di tirapugni, coltelli e spray al peperoncino. Nella chat Telegram monitorata dagli inquirenti si definivano «I guerrieri» e si scambiavano istruzioni deliranti su come costruire armi artigianali. Fantasticavano addirittura di fare arrivare un...