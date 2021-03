Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per i medici che se lo sono visto arrivare sabato negli uffici di Cosenza si tratta di un classico caso di lei non sa chi sono io. Lui, Nicola Morra, rivendica invece di aver semplicemente esercitato le sue prerogative parlamentari di controllo, di aver fatto un ispezione per capire perché il piano vaccinale procedesse così a rilento. Ancora una volta il presidente della commissione Antimafia si ritrova al centro della bufera politica. L'ex...