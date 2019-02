Blitz con i droni: scovati bracconieri e armi irregolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEVENEZIA Parlando di armi, questa volta hanno messo in campo l'artiglieria pesante. Perché per mettere spalle al muro i bracconieri, i carabinieri del Cites, nucleo forestale, hanno preparato una operazione lunga sei giorni di controlli, giorno e notte, con droni a 300 metri di altezza e 50 uomini a terra tra i comandi di Venezia, Rovigo e Roma. I carabinieri hanno perlustrato le aree del Delta del Po (da qui il nome dell'operazione) e della laguna, in zona Valle Figheri. Durante i controlli, i militari hanno sorpreso e denunciato...