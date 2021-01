LA POLEMICA

BOLOGNA Due arresti per droga sono stati eseguiti dai Carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna, che un anno fa fu teatro della citofonata di Matteo Salvini a casa di un presunto spacciatore, un ragazzo all'epoca minorenne. A finire nei guai sono stati i genitori del ragazzo: il padre 59enne e la madre 58enne, lui di origine tunisina e lei nata in Svizzera. Sono accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che del possesso di soldi falsi e di armi.

Il caso della citofonata del leader della Lega fece molto discutere negli ultimi giorni della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna. L'altro pomeriggio, in una perquisizione dell'appartamento della coppia seguita a un controllo antidroga di un consumatore in strada, i militari hanno trovato 13 grammi di cocaina, 170 grammi di marijuana, 384 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga, il caricatore di una pistola semiautomatica calibro 380 Acp contenente 6 proiettili, altri 4 proiettili calibro 22 LR, 4 proiettili calibro 9 mm, uno storditore elettrico tipo taser, 50 proiettili a salve, inoltre 925 euro autentici e 340 euro in banconote contraffatte. L'uomo è stato portato in camera di sicurezza e la donna è ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Secondo quanto ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Col. Pierluigi Solazzo, si è trattato di una «attività occasionale», non mirata, fatta «nell'ambito dell'abituale controllo del territorio».

LE REAZIONI

«Blitz anti-droga a Bologna. Il tempo è galantuomo. La droga fa male», ha subito commentato Salvini su Twitter. «Sono contento, nel mio piccolo, per aver restituito sicurezza e tranquillità a Bologna - ha poi aggiunto -. Per quelle mamme e quei ragazzi del Pilastro che oggi sono più sicuri e tranquilli, per me la lotta alla droga è una priorità. Non è giusto che il Pilastro come altre periferie italiane vengano identificate solo con droga e delinquenza. Quindi grazie alle mamme, ai cittadini, ai carabinieri, ai giudici. Sono contento: l'anno scorso quella segnalazione mi costò settimane di attacchi e di insulti. Mi ero sbagliato solo perché in quella casa non c'era solo la droga, ma stando a quanto hanno trovato i carabinieri, anche munizioni e documenti falsi».

Ma delle posizioni di chi all'epoca contestò la scelta di Salvini si è fatto portavoce il sindaco di Bologna, Virginio Merola: «Salvini avrebbe dovuto riferire a polizia o carabinieri la segnalazione della sua sostenitrice invece di causare tensione e contribuire ad aizzare le persone, le une contro le altre. A Bologna non si mette la polvere sotto il tappeto e non ci si sostituisce alle forze dell'ordine ma si rispettano le regole democratiche. Evidentemente non ha ancora compreso quello che non avrebbe dovuto fare un ex ministro dell'Interno e un parlamentare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA