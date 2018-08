Blitz anti-spaccio nella notte a Jesolo: espulsi 11 stranieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEJESOLO Un centinaio di uomini, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, sono stati impiegati nell'imponente operazione contro la criminalità che si è svolta di notte nel cuore della movida di Jesolo. L'operazione San Lorenzo, così com'è stata denominata in onore della notte delle stelle cadenti, ha richiesto anche l'intervento straordinario dell'aereo militare della Finanza, che ha permesso il trasferimento, in tutta sicurezza, al Cpr (centro per il rimpatrio) di Bari di undici persone considerate...