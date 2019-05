Blitz al palazzo occupato, inchiesta sul cardinale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA L'esposto di Acea è arrivato negli uffici della Procura di Roma. Ed è stato aperto un fascicolo sui fatti dell'11 maggio scorso, quando il cardinale Konrad Krajewsky, l'Elemosiniere di papa Francesco, ha riattivato la corrente elettrica nell'edificio occupato al civico 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano. La denuncia è contro ignoti, nonostante il cardinale abbia rivendicato la paternità dell'intervento, in nome del Vaticano. Nel documento viene ipotizzato il reato di furto aggravato...