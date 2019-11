Blitz a Gaza, Israele uccide capo della Jihad Islamica Pioggia di razzi dalla Striscia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENSIONEROMA «Era come una bomba ad orologeria, pronto a far esplodere altri attacchi contro il nostro Paese». Queste le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo la notizia della morte di Baha Abu al Ata (nome di battaglia Abu Salim), uno dei capi delle Brigate al-Quds, il braccio armato della Jihad Islamica Palestinese. A uccidere il 42enne, in una casa di Gaza, un blitz notturno dell'esercito e dei servizi segreti interni israeliani (lo Shin Bet). Erano sulle sue tracce da mesi e avevano già cercato di eliminarlo nel 2014....