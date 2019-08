Bitonci: Irpef giù dal 23% al 15% Ma costerebbe 32 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA La Lega rilancia sulla Flat tax al 15%. E lo fa con il sottosegretario Massimo Bitonci. Il taglio delle tasse, ha spiegato in un'intervista a Il Sole24Ore, avverrà «applicando l'aliquota del 15% a chi oggi paga il 23%. Aspettiamo le simulazioni del ministero per capire dove potremmo fissare l'asticella», ha proseguito l'esponente del Carroccio, «ma l'obiettivo è quello di avviare un percorso di riduzione della pressione fiscale e dovrà approdare all'introduzione di una tassa piatta per tutti i contribuenti». Bitonci ha...