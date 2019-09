Bis per il trevigiano-argentino Merlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA C'è anche un quarto veneto nella pattuglia dei sottosegretari del governo Conte bis. Non di suolo, ma di sangue: il senatore Ricardo Merlo (in foto) deve ai natali trevigiani del suo nonno Paolo Giosuè, partito nel 1924 da Miane per il Sudamerica, la cittadinanza italiana che ha aggiunto a quella argentina e che gli è valsa ripetute elezioni parlamentari. Per il fondatore e presidente del Maie (Movimento associativo italiani all'estero) si tratta di una riconferma: era già agli Esteri nell'esecutivo gialloverde, una circostanza che...