ROMA Israele sta dando una lezione a tutto il mondo: ieri non lontano da Tel Aviv è stato vaccinato il milionesimo cittadino. In pochi giorni Israele è riuscito a vaccinare oltre il 10% della popolazione (9 milioni circa). In Italia siamo a quota 36.000 e i tempi saranno più lunghi. Problema: la carenza dei vaccini. Ieri l'amministratore delegato e fondatore di BioNTech (che insieme a Pfizer ha sviluppato il vaccino usato in Israele e nell'Unione europea), Ugur Sahin, un cittadino turco che abita e lavora in Germania, in una intervista ad un giornale tedesco, ha spiegato: «La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri». BioNTech ha mosso anche un'altra critica: parte del problema risiede nell'ordine relativamente basso (300 milioni di dosi) fatto dall'Unione Europea. Bruxelles, che ha agito a nome dei 27 paesi dell'Ue, ha diversificato puntando su ben 6 vaccini ma ha investito molto su AstraZeneca che dovrebbe fornire circa 400 milioni di dosi. Il ministro tedesco della Salute Spahn ha esortato l'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) ad approvare rapidamente anche il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e da AstraZeneca con la collaborazione dell'Irbm di Pomezia, ma i tempi del via libera restano incerti.

Pensare che nel mondo ci sono già un miliardo e mezzo di persone che, potenzialmente, potranno essere vaccinate con il prodotto di AstraZeneca. Ma tra di loro non ci sono i 741 milioni abitanti dell'Unione europea, dove la vaccinazione sta andando a rilento, perché si affida solo a Pfizer-BioNTech che, tra l'altro, richiede una distribuzione molto complicata, visto che va garantita sempre la temperatura inferiore a meno 70 gradi, mentre il vaccino di AstraZeneca non ha questi problemi. Inoltre, Pfizer-BioNTech costa 12 euro a dose, AstraZeneca 1,78. Perché allora l'Ema non velocizza l'autorizzazione? Il vaccino di AstraZeneca ad oggi è stato validato da Regno Unito, Argentina e, ieri, dall'India dove sarà prodotto dal Serum Institute (compagnia indiana) e distribuito in 600 milioni di dosi in 6-8 mesi. Il Regno Unito ha acquistato 100 milioni di dosi da AstraZeneca e comincerà lunedì la distribuzione. Il Ministero della Salute britannico, su indicazione degli scienziati, vaccinerà più persone possibili con una dose, accontentandosi di una protezione parziale: è stato valutato che, vista la violenza della ripresa dell'epidemia, è meglio avere più cittadini con uno scudo parziale contro il coronavirus, che meno cittadini con uno scudo completo. La seconda dose sarà somministrata solo tra 12 settimane. Bene, ma perché l'Ema non segue l'esempio inglese? Solo l'Italia da AstraZeneca attende 40 milioni di dosi. L'altro giorno, al Messaggero, il responsabile per i vaccini dell'Ema, l'italiano Marco Cavaleri, ha ricordato che il Regno Unito non rilascia una vera autorizzazione, ma consente l'uso del vaccino in caso di emergenza. Ema, invece, deve sottoscrivere un'autorizzazione e deve affidarsi a dati più consolidati. Inoltre, durante la sperimentazione, avvenuta in varie parti del mondo, dal Brasile al Regno Unito, AstraZeneca ha cambiato il dosaggio (e l'efficacia conseguente) ed Ema richiede maggiori dati, attendendo i risultati di una grande sperimentazione ancora in corso negli Stati Uniti.

Secondo Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema, «non è escluso che il via libera Ue al vaccino anti-Covid di AstraZeneca possa arrivare entro la fine di gennaio». L'azienda ha presentato a Ema i dati, se si riveleranno «robusti, omogenei e di facile interpretazione», la situazione si sbloccherà. Rasi ha confermato che il problema è la «disomogeneità» di alcuni dati relativi al dosaggio da utilizzare per ottenere un'efficacia ottimale (una dose e mezza oppure due), all'intervallo di tempo «molto variabile (4-12 settimane)» fra la prima e la seconda dose, e alle situazioni epidemiche «eterogenee» in cui il prodotto è stato testato. Il 6 gennaio, però, Ema dovrebbe autorizzare un altro vaccino, quello dell'americana Moderna.

