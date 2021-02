LA POLEMICA

ROMA Dopo il rapporto della Cia sull'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi che indica come mandante dell'operazione il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, esplode la polemica su Matteo Renzi che qualche settimana fa andò a Riad elogiando l'Arabia Saudita come alfiere del «nuovo Rinascimento».

«E' arrivato il momento che Renzi chiarisca fino in fondo la natura dei suoi rapporti con l'Arabia Saudita e con il principe ereditario», attaccano M5S, Pd, Sinistra. E il dem Michele Bordo aggiunge: «Verificheremo se è il caso di assumere una iniziativa parlamentare, si tratta di un tema di sicurezza nazionale ed è utile che un senatore della Repubblica chiarisca realmente i suoi rapporti».

Renzi risponde con la sua e.news. Dice che «è giusto e necessario intrattenere rapporti con l'Arabia saudita, come del resto fa il presidente Biden», garantisce di aver «sempre condannato l'omicidio di Khashoggi» e punge: «M5S, il Pd e persino Leu litigano su tutto, a cominciare dai posti al governo. Sono davvero felice di essere uno dei rari motivi di unità: si ricompattano per sparare a zero su di me».

A difesa di Renzi si schiera Amnesty International con il portavoce Riccardo Noury: «Va capito se su una scala di gravità» non sia «ancora più censurabile il comportamento dei governi italiani che hanno intrattenuto rapporti politici ufficiali con l'Arabia Saudita e inviato armi fino al 2019».

