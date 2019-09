Bimbo immigrato si avvicina alla figlia in passeggino: preso a calci dai genitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCOSENZA Ha visto una neonata in carrozzina e con l'innocenza dei suoi tre anni si è avvicinato, forse per salutarla. Ma quella vicinanza non è andata giù al padre ed alla madre dalla carnagione chiara della piccola. Troppo scura la pelle dell'altro rispetto alla propria per consentire anche solo un minimo contatto. E così, per allontanare l' «intruso», la coppia ha aggredito il piccolo e l'uomo ha pensato bene di colpirlo con un calcio all'addome, infischiandosene della tenerissima età.I TESTIMONIQuindi si sono allontanati...