Bimbo dimenticato su uno scuolabus al sole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERICOLOSCORZÈ (VENEZIA) Dimenticato sullo scuolabus parcheggiato sotto il sole, esce dal finestrino rimasto provvidenzialmente aperto e si mette in salvo da solo, dopo circa un'ora. Ha appena 5 anni il bambino protagonista di questa incredibile storia, per fortuna a lieto fine, avvenuta a Scorzè. Il piccolo ieri mattina si è presentato all'ingresso di un supermercato del paese, in lacrime e sudato, chiedendo della mamma: a occuparsi di lui una cassiera e una cliente, che per sua fortuna è anche mamma di un compagno d'asilo del bimbo.Le...