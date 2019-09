Bimbo di due anni dimenticato in auto dal padre: morto soffocato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CATANIA Per cinque lunghissime ore è rimasto chiuso in auto. Finestrini serrati e il caldo soffocante di un settembre che sembra piena estate. Nessuno si è accorto di lui, nessuno l'ha sentito lamentarsi. È rimasto seduto sul seggiolino della macchina dei genitori, parcheggiata davanti all'Università, ed è morto soffocato. Una storia atroce quella del bimbo di Catania di appena due anni dimenticato dal padre in automobile. Solo la telefonata allarmata della moglie che gli chiedeva perché il figlio non fosse all'asilo, come aveva saputo...